اشتباكات بين محتجين والشرطة في البصرة ومحاولات لاقتحام مبنى المحافظة

تجددت التظاهرات، اليوم الجمعة، في محافظة البصرة، جنوب العراق، فيما أصيب بعض المحتجين خلال محاولة الشرطة تفريقهم.

وتجمع المتظاهرون في محيط مبنى محافظة البصرة، وحاولوا اقتحام المبنى احتجاجا على سوء الخدمات وارتفاع أعداد المصابين بالتسمم بسبب تلوث المياه.

وقال علي الأسدي، وهو أحد المتظاهرين، لـRT "جددنا تظاهراتنا احتجاجا على كل ما نعيشه من سوء وظروف صعبة، لأننا نموت كل يوم بسبب هذه الحكومات (المتعاقبة) التي جعلت من البصرة مدينة خربة".

وأضاف الأسدي "القوات الأمنية اعتدت على بعض المتظاهرين ومنعتنا من توسيع نطاق الاحتجاج، رغم أننا في تظاهرة سلمية ولم نسئ فيها لأحد". وأشار إلى "إصابة عدد من المتظاهرين بالاختناق بسبب الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته القوات الأمنية على المتظاهرين".

من جهته قال مصدر أمني في شرطة محافظة البصرة لـRT "عززنا تواجدنا الأمني في المحافظة وقرب التظاهرات خشية أن يستغل بعض المندسين هذه التظاهرة لإحداث الفوضى".

المصدر: RT