الجيش السوري يشارف على تطهير ريف السويداء من "داعش"

تشارف قوات الجيش السوري على الانتهاء من تطهير منطقة تلول الصفا في بادية السويداء الشرقية من تنظيم "داعش" الإرهابي، حيث أطبق الجيش حصاره على المنطقة من جميع الجهات.

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وأعلن مصدر عسكري أمس الأربعاء، عن التقاء وحدات الجيش السوري المتقدمة من المحورين الغربي والشمالي الشرقي، لإطباق الطوق على عناصر "داعش" المتحصنين في تلول الصفا ذات التضاريس الصعبة والكهوف المعقدة، حسب صحيفة "الوطن أون لاين" السورية.

وأشار المصدر إلى أن السيطرة التي حققتها القوات المتقدمة باتجاه الجرف الصخري تصل إلى ما يزيد عن 1 ونصف كيلومتر، مضيفا أن العمليات العسكرية الأخيرة أدت إلى مقتل عدد من إرهابيي التنظيم في المنطقة، والقبض على إرهابي آخر حيا.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن وحدات من الجيش السوري سيطرت بالتعاون مع القوات الرديفة، على منطقة قبر عيد حنيش وبركة حوي عوض في عمق بادية السويداء الشرقية، وذلك خلال عملياتها على البؤر المتبقية لـ"داعش" في تلول الصفا.

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كذلك تمت السيطرة على سد هاطيل، أحد أبرز المصادر التي يستغلها إرهابيو "داعش"، للتزود بالمياه جنوب غربي تل أبو غانم بنحو 8 كم، وعززت قوات الجيش انتشارها في مساحات جديدة من الجروف الصخرية في تلول الصفا.

وكان تنظيم "داعش" هاجم الريف الشرقي والشمالي الشرقي لمحافظة السويداء واخترق المدينة بانتحاريين في الـ25 من يوليو الماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وجرح العشرات.

المصدر: سانا + صحيفة الوطن