في زيارة مفاجئة إلى تركيا.. ظريف يلتقي أردوغان لبحث الأزمة السورية

وصل وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، عصر اليوم الأربعاء، إلى تركيا في زيارة غير معلنة مسبقا، وأجرى محادثات في العاصمة أنقرة مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وأفادت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية بأن أردوغان استقبل ظريف في المقر العام لـ"حزب العدالة والتنمية" بأنقرة، مساء اليوم.

وأضافت الوكالة أن اللقاء شارك فيه أيضا وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو.

ولدى قدومه إلى مقر الحزب للمشاركة في المحادثات، أوضح جاويش أوغلو للصحفيين أنها ستشمل بحث قضايا العلاقات الثنائية والملف السوري.

من جانبها، أفادت وكالة "فارس" الإيرانية المقربة من حكومة الجمهورية الإسلامية بأن ظريف وصل إلى تركيا لكي يناقش مع كبار المسؤولين الأتراك "سبل تطوير العلاقات الثنائية وأهم التطورات الإقليمية والدولية".

ومن المقرر أيضا أن يقوم وزير الخارجية الإيراني بزيارة إلى إسلام آباد غدا الخميس لمدة يومين يبحث خلالهما مع القيادة المحلية وفي مقدمتها رئيس الوزراء، الجديد عمران خان، العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وجرى اللقاء غير المتوقع لظريف مع أردوغان في ظل تصعيد الوضع على الساحة السورية على خلفية التقارير عن استعداد السلطات لشن هجوم كبير على المسلحين في محافظ إدلب، معقلهم الكبير والأخير بالبلاد، وسط تحذيرات تركية ودولية عن عواقب سلبية ملموسة لهذه العملية بالنسبة للمدنيين المقيمين في المنطقة.

المصدر: الأناضول + فارس + وكالات