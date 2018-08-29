مصر.. أحكام خيالية وغير مسبوقة بالسجن

تمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية المصرية، من ضبط 3 أشخاص مطلوبين في عدة أحكام قضائية.

وألقت المباحث القبض على صيدلي هارب وصاحب شركة استيراد وتصدير، في 52 حكما قضائيا متنوعا، في قضايا بلغت إجمالي سنوات حبسه فيها 85 سنة.

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كما تم القبض على صاحب شركة سياحية، مطلوب التنفيذ عليه في 1050 حكما، من بينهم 13 حكما نهائيا واجب النفاذ، في قضايا "نصب - شيكات – تبديد" بلغ إجمالي سنوات حبسه فيها 894 سنة.

ومن ناحية أخرى، ألقت الشرطة القبض على هاربة مطلوب التنفيذ عليها في 496 حكما قضائيا صادر ضدها بلغ إجمالي مدة العقوبة فيها 134 سنة.

المصدر: الشروق