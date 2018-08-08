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مصر.. القبض على لواء مصري متلبّسا برشوة ضخمة

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مصر.. القبض على لواء مصري متلبّسا برشوة ضخمة
AFP Aly FAHIM
الشرطة المصرية
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تواصل السلطات المصرية محاربة الفساد، وملاحقة المسؤولين الكبار في الدولة، حيث ألقت القبض على مسؤول جديد متلبسا برشوة كبيرة داخل مكتبه.

وأكدت مصادر قضائية وأمنية أن ضباطا من هيئة الرقابة الإدارية ألقوا القبض على رئيس حي الهرم اللواء إبراهيم عبد العاطي، لاتهامه في قضية رشوة كبيرة.

وأوضحت المصادر أنه تم ضبطه متلبسا بالصوت والصورة أثناء تقاضيه الرشوة داخل مكتبه في حي الهرم.

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يذكر أنه في شهر يونيو الماضي، تم تعيين اللواء إبراهيم عبد العاطي رئيسا لحي الهرم بمحافظة الجيزة خلفا لسميح عبد الجواد القائم بأعمال رئيس الحي.

وكانت ‏هيئة الرقابة الإدارية المصرية قد ألقت القبض في مايو الماضي على مجموعة كبيرة من المسؤولين لتلقيهم رشوة جماعية من كبرى شركات توريد السلع الغذائية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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