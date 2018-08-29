الإعدام لثلاثة من داعش أدينوا بشن هجمات غربي العراق

أصدرت محكمة عراقية، اليوم الأربعاء، حكما بالإعدام شنقا، لثلاثة من عناصر تنظيم "داعش"، بعد إدانتهم بشن هجمات، ضد أفراد أمن ومدنيين في محافظة الأنبار، غربي البلاد.

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وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى، عبد الستار بيرقدار، في بيان، إن محكمة جنايات الأنبار، نظرت في قضايا ثلاثة إرهابيين ينتمون لتنظيم داعش، وأثبتت اعترافهم بالاشتراك في عمليات عدة ضد القوات الأمنية، وقتل مدنيين بالمحافظة.

وتابع بيرقدار، أن المتهم الأول، اشترك مع مجموعة مسلحة بالهجوم على مقر اللواء الثامن للجيش، القريب من الرمادي مركز المحافظة، مشيرا إلى أن المتهم الثاني، اشترك بعدة عمليات إرهابية، ومنها الهجوم على قرية البوفراج شمال الرمادي، إضافة للتسبب بقتل مدنيين.

فيما اشترك المتهم الثالث، بعمليات إرهابية منها الهجوم على مركز شرطة الصقلاوية شرق الرمادي، وعلى نقطة عسكرية تابعة للجيش العراقي.

والأحكام الصادرة بدائية، قابلة للطعن أمام محكمة الاستئناف، خلال 30 يوما من تاريخ صدورها.

واعتقلت القوات العراقية المئات من مسلحي التنظيم خلال الحرب الضارية بين الجانبين على مدار ثلاث سنوات 2014 – 2017.

وانتهت الحرب بدحر التنظيم من جميع الأراضي التي اجتاحها صيف 2014، والتي كانت تقدر بثلث مساحة الأراضي العراقية، لكن خلايا نائمة للتنظيم، لا تزال تنشط في أرجاء البلاد.

المصدر: الأناضول