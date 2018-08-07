الإعدام شنقا لخمسة مدانين بالانتماء لـ"داعش" في العراق

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في بغداد، 5 أحكام بالإعدام شنقا حتى الموت بحق خمسة مدانين بالانتماء لتنظيم "داعش" الإرهابي، نفذوا عمليات إجرامية.

وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار إن "المحكمة الجنائية المركزية نظرت قضايا 5 مدانين بالانتماء لداعش عملوا في مفاصل عدة في التنظيم".

واضاف، أن "المدانين اشتركوا في القتال ضد القوات الأمنية والعسكرية في محافظتي نينوى والأنبار فضلا عن ارتكابهم عمليات إرهابية".

وأشار المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى إلى أن المحكمة أصدرت قرارها وفقا لأحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب في العراق.

واتخذت محكمة عراقية، الاثنين، قرار بالسجن المؤبد على فرنسي وألمانية بعد إدانتهما بالانتماء لتنظيم "داعش"، في استمرار لمحاكمة مئات الأشخاص، ألقي القبض عليهم عقب هزيمة التنظيم العام الماضي.

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وأعلنت القوات العراقية في يوليو عام 2017، استعادة السيطرة على مدينة الموصل بعد 9 أشهر من المعارك الدامية، قبل أن تفرض سيطرتها في نهاية شهر أغسطس من العام ذاته على كامل أراضي محافظة نينوى شمالي العراق.

المصدر: وكالات