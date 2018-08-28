الكوليرا في الجزائر: نحو 60 حالة مؤكدة

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن تسجيل 59 حالة إصابة مؤكدة بوباء الكوليرا من بين 172 حالة استقبلتها المستشفيات منذ 7 أغسطس الجاري.

وجاء في بيان للوزارة الوباء قد مس ولايات البويرة (3 حالات مؤكدة) والبليدة (30 حالة) وتيبازة (14 حالة) والجزائر العاصمة (11 حالة)، بالإضافة إلى حالة واحدة في المدية.

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وأضافت الوزارة أنه لم يتم تسجيل أية حالة وفاة باستثناء الحالتين اللتين تم الإعلان عنهما على مستوى ولاية البليدة سابقا.

وكانت وزارة الصحة قد أكدت أمس الاثنين أن عدد المرضى الموجودين بالمستشفيات في "تراجع ملحوظ"، حيث تم استقبال 33 حالة بتاريخ 23 أغسطس الجاري، وقد تراجع هذا العدد إلى 4 حالات بتاريخ 26 أغسطس.

المصدر: صحيفة "الخبر" الجزائرية