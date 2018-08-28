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التحالف العربي يعلق على تقرير الأمم المتحدة بشأن اليمن

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التحالف العربي يعلق على تقرير الأمم المتحدة بشأن اليمن
Reuters Faisal Al Nasser
المتحدث باسم التحالف العربي تركي المالكي
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قال المتحدث باسم التحالف العربي تركي المالكي، إنه يتابع باهتمام جميع التقارير الصادرة من الأمم المتحدة بشأن الأزمة اليمنية.

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وأضاف المالكي في بيان صدر اليوم الثلاثاء بشأن التقرير إنه: "تمت إحالة تقرير مجلس حقوق الإنسان للفريق القانوني للتحالف". وأضاف أن التحالف: "سيتخذ الموقف المناسب من التقرير بعد المراجعة القانونية له".

وفي وقت سابق، قال تقرير للأمم المتحدة إن الضربات الجوية التي شنها التحالف بقيادة السعودية في اليمن سببت خسائر كبيرة في الأرواح وبعضها قد يصل إلى جرائم حرب.

وأضاف أن: "قوات التحالف فرضت قيودا شديدة على موانئ البحر الأحمر ومطار صنعاء، مما حرم اليمنيين من إمدادات حيوية، وهو ما قد يمثل أيضا جرائم دولية".

من جهتها، انتقدت الإمارات التقرير، وأعلن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، على حسابه الرسمي في "تويتر"، أن هذا التقرير يتطلب الرد على حيثياته والمراجعة، لا سيما فيما يتعلق بالانتهاكات المرتكبة من قبل جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).

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تجدر الإشارة إلى أن المتحدث باسم التحالف قال خلال مؤتمر صحفي في الرياض، أمس الاثنين، إن "بعض المسؤولين الأمميين" يتخذون "مواقف غير حيادية في بعض البيانات الصادرة حول ادعاءات بشأن استهدافات خاطئة"، مضيفا "هذه أحكام مسبقة (…) وتسويق للرواية الحوثية في المجتمع الدولي".

وتقود السعودية والإمارات منذ 2015 تحالفا عربيا دعما لقوات الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، لاستعادة المناطق التي سيطرت عليها جماعة أنصار الله.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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