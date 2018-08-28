الإمارات ترد على التقرير الأممي حول جرائم الحرب في اليمن

انتقدت الإمارات العربية المتحدة التقرير الأخير الذي أصدره خبراء أمميون رجحوا ارتكاب قوات التحالف العربي جرائم حرب في اليمن.

وأعلن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش اليوم، على حسابه الرسمي في "تويتر"، أن هذا التقرير يتطلب الرد على حيثياته والمراجعة، لا سيما فيما يتعلق بالانتهاكات المرتكبة من قبل جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).

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وجدد قرقاش مرة أخرى اتهاماته إلى الحوثيين باقتراف جرائم بحق المدنيين واستخدامهم دروعا بشرية.

وقال قرقاش: "الحروب تحمل في طياتها آلامها، وأفغانستان والعراق وسوريا شواهد، ولكننا في خاتمة المطاف مسؤولون عن أمننا واستقرارنا، وهنا أولويتنا".

وأشار قرقاش إلى أهمية دور التحالف العربي بقيادة السعودية في "استعادة الدولة" باليمن وحماية مستقبل المنطقة من "التوغل الإيراني وتقويض أمننا لأجيال قادمة"، مضيفا أن التحالف يرى أولويته في القيام بما يلزم على الصعيد الإنساني والإغاثي والتنموي.

وكانت الأمم المتحدة قد حملت غير مرة جميع أطراف النزاع في اليمن، بما فيها التحالف الذي تقوده السعودية وتلعب الإمارات دورا بارزا فيه، المسؤولية عن ارتكاب مخالفات ترقى بعضها إلى جرائم حرب في اليمن.

وتظهر الإحصاءات الأممية أن الغارات الجوية للتحالف هي أكبر سبب لقتل المدنيين في البلاد التي تعاني مما وصفته المنظمة أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

المصدر: RT