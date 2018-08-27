التحالف العربي: تحرير 90 بالمئة من أراضي اليمن من الحوثيين

أعلنت قيادة التحالف العربي بقيادة السعودية تحرير 90 بالمئة من الأراضي اليمنية من سيطرة القوات المسلحة الحوثية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد تركي المالكي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، بخصوص الحسم العسكري في اليمن: "إذا نظرنا إلى الوضع الآن في اليمن تقريبا نحن نقترب من نسبة 90 بالمئة (من الأراضي) بالانتصارات التي تم تحقيقها في الفترة الماضية".

وأشار المتحدث باسم التحالف العربي إلى أن "الجيش اليمني يحقق تقدما كبيرا على كل الجبهات خاصة جبهتي الحديدة وصعدة".

فيديو | قيادة التحالف: تحرير 90 في المائة من الأراضي اليمنية من يد ميليشيا الحوثي. #الإخباريةpic.twitter.com/Ywua5AsOJg — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) 27 августа 2018 г.

ويمر اليمن منذ سبتمبر 2014 بنزاع مسلح مستمر بين قوات الحكومة المعترف بها دوليا والموالية للرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، المدعوم منذ شهر مارس عام 2015 من قبل التحالف العربي بقيادة السعودية، وبين قوات الحوثيين المدعومين من إيران.

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وينفذ طيران التحالف العربي ضربات جوية متواصلة على مواقع في كافة أنحاء اليمن، يقول إنها عسكرية وتابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية، بهدف "إعادة الشرعية" إلى صنعاء وباقي الأراضي اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، الذين يردون بشن هجمات على مواقع الجيش السعودي أو شركة "أرامكو" العملاقة للنفط داخل أراضي المملكة خاصة في جازان ونجران وعسير.

وأعلنت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة مؤخرا أنها سجلت أكثر من 17 ألف حالة لمقتل وإصابة المدنيين في اليمن منذ تدخل التحالف العربي الذي تقوده السعودية في النزاع.

وذكرت المفوضية أن 6592 مدنيا قتلوا وأصيب 10470 آخرون في اليمن، حسب تقديرات المنظمة العالمية، خلال فترة ما بين 26 مارس 2015 و9 أغسطس 2018، وأشارت إلى أن التحالف العربي يتحمل المسؤولية عن معظم هذه الحالات (10471 من أصل 17062 حالة).

المصدر: وسائل إعلام سعودية + وكالات