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التحالف العربي: "مواقف بعض المسؤولين الأمميين غير حيادية" من اليمن

أخبار العالم العربي

التحالف العربي:
alriyadhdaily.com
المتحدث باسم التحالف العربي العقيد تركي المالكي
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اتهم التحالف العربي الداعم لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم الاثنين، بعض المسؤولين الأمميين بـ"عدم الحيادية" حيال الأزمة اليمنية.

ونقلت قناة "الإخبارية" السعودية عن العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف، قوله في مؤتمر صحفي، إن "بعض المسؤولين" في الأمم المتحدة يتخذون "مواقف غير حيادية بشأن أزمة اليمن"​​​.

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وأضاف المتحدث: "نستغرب بيانات بعض المسؤولين الأمميين المستندة إلى رواية الحوثيين".

وتابع المالكي بأن التحالف على علم بما وصفه بـ "الضغوط الحوثية على المنظمات الإنسانية الأممية"، داعيا المنظمات الأممية إلى "عدم السكوت عن انتهاكات الميليشيات (الحوثية)" في اليمن، بما في ذلك لجوؤها إلى استخدام "أعيان مدنية لخلق دروع بشرية"، وفقا له.

وذكر المتحدث أن الحوثيين أطلقوا، بعد ظهر اليوم الاثنين، صاروخا باليستيا على جازان السعودية، مشيرا إلى أن "الميليشيات" أطلقت، خلال موسم الحج، خمسة صواريخ على أراضي المملكة.

المصدر: صفحة قناة الإخبارية السعودية على تويتر

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