التحالف العربي: "مواقف بعض المسؤولين الأمميين غير حيادية" من اليمن

اتهم التحالف العربي الداعم لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم الاثنين، بعض المسؤولين الأمميين بـ"عدم الحيادية" حيال الأزمة اليمنية.

ونقلت قناة "الإخبارية" السعودية عن العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف، قوله في مؤتمر صحفي، إن "بعض المسؤولين" في الأمم المتحدة يتخذون "مواقف غير حيادية بشأن أزمة اليمن"​​​.

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المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي:



بعض المسؤولين الأمميين يتخذون مواقف غير حيادية بشأن أزمة #اليمن .. مستندين على رواية #الحوثيين .

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وأضاف المتحدث: "نستغرب بيانات بعض المسؤولين الأمميين المستندة إلى رواية الحوثيين".

عاجل | المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن: نعلم بالضغوط الحوثية على المنظمات الإنسانية الأممية #الإخبارية — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ٢٧ أغسطس ٢٠١٨

وتابع المالكي بأن التحالف على علم بما وصفه بـ "الضغوط الحوثية على المنظمات الإنسانية الأممية"، داعيا المنظمات الأممية إلى "عدم السكوت عن انتهاكات الميليشيات (الحوثية)" في اليمن، بما في ذلك لجوؤها إلى استخدام "أعيان مدنية لخلق دروع بشرية"، وفقا له.

فيديو | قيادة التحالف: خلال موسم الحج أطلقت الميليشيا 5 صواريخ على المملكة. #الإخباريةpic.twitter.com/QU97oF4mh2 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ٢٧ أغسطس ٢٠١٨

وذكر المتحدث أن الحوثيين أطلقوا، بعد ظهر اليوم الاثنين، صاروخا باليستيا على جازان السعودية، مشيرا إلى أن "الميليشيات" أطلقت، خلال موسم الحج، خمسة صواريخ على أراضي المملكة.

المصدر: صفحة قناة الإخبارية السعودية على تويتر