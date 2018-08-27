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الإمارات تنفي استهداف الحوثيين مطار دبي الدولي

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الإمارات تنفي استهداف الحوثيين مطار دبي الدولي
The National/ Pawan Singh
مطار دبي الدولي
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أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية اليوم الاثنين أن قواتها الجوية شنت ضربة على مطار دبي الدولي، فيما نفت الإمارات تعرضه لأي هجوم، مؤكدة أن حركة الطيران في البلاد تجري بشكل طبيعي.

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وقالت الجماعة، عبر وسائل الإعلام التابعة لها، إن سلاح الجو المسير لقواتها "نفذ هجوما جويا نوعيا على مطار دبي الدولي بطائرة مسيرة من طراز صماد 3".

ولم يذكر بيان الحوثيين ما إذا أصابت هذه الضربة هدفها أم لا.

بدوره، أفاد مصدر في سلاح الجو المسير التابع للحوثيين لقناة "المسيرة نت" بأن الهجوم على مطار دبي الدولي نفذ بعد رصد ومعلومات استخباراتية دقيقة.

وأشارت "المسيرة" إلى أن هذه المرة هي الأولى التي تستهدف فيها قوات الحوثيين دبي، العاصمة الاقتصادية للإمارات، مبينة أن الهجوم يأتي "ردا على مشاركتها الرئيسة في العدوان على اليمن وارتكاب مئات الجرائم بحق المدنيين منذ ما يقرب من أربعة أعوام".

وفي وقت لاحق من الاثنين، أصدرت هيئة الطيران المدني الإماراتية بيانا عبر وكالة "وام" الرسمية نفت فيه تنفيذ الهجوم على المطار.

وقالت الهيئة إنه "لا صحة لما يتم تداوله في وسائل الإعلام الحوثية بخصوص مطار دبي الدولي"، وأكدت أن "حركة الملاحة الجوية في دولة الإمارات تسير بشكل اعتيادي وطبيعي".

ويبعد مطار دبي الدولي عن اليمن ما يزيد عن 1200 كيلومتر.

وتعتبر الإمارات ثاني أكبر قوة في التحالف العربي بقيادة السعودية الذي يخوض أعمالا قتالية في اليمن منذ مارس 2015 دعما للحكومة المعترف بها دوليا والموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي في حربها ضد الحوثيين التي بدأت في 2014.

ومع تكثيف الإمارات مشاركتها في النزاع اليمني أوائل يونيو الماضي من خلال انضمامها لمعركة الساحل الغرب في البلاد هددت القوات الحوثية بشن هجمات مكثفة على الدولة الخليجية متعهدة بأن أبو ظبي ستكون في "مرمى الصواريخ اليمنية".

وقد أعلنت جماعة "أنصار الله" يوم 26 يوليو أن قواتها استهدفت مطار أبو ظبي الدولي في الإمارات بواسطة طائرة مسيرة، فيما نفى الجانب الإماراتي وقوع الهجوم.

المصدر: وسائل إعلام يمنية + وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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