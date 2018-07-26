الحوثيون يعلنون استهداف مطار أبو ظبي والإمارات تؤكد وقوع "حادثة"

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية أن قواتها استهدفت اليوم الخميس مطار أبو ظبي الدولي في الإمارات بواسطة طائرة مسيرة.

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وقال الحوثيون على لسان مصدر من قوات "سلاح الجو المسير" التابع للجماعة، في حديث لوكالة "سبأ" بنسختها الحوثية، أن "طائرة صماد 3 المسيرة شنت عدة غارات على مطار أبو ظبي الدولي" مساء الخميس.

بدوره، نقل موقع قناة "المسيرة" التابع للحوثيين عن مصدر عسكري في سلاح الجو أن قواتهم أزاحت اليوم الستار عن "طراز جديد من جيل الطائرات المسيرة التي يزيد مداها عن 1000 كم"، وأطلق عليه اسم "صماد 3" تيمننا بالرئيس السابق للمجلس السياسي الأعلى، صالح الصماد، الذي قتل بغارة للتحالف العربي.

وأكد المصدر أنه "تم تدشين الطراز الجديد بعملية نوعية تم من خلالها استهداف مطار أبوظبي الدولي بعدة غارات ردا على جرائم الإمارات التي تشارك بدور رئيس في تحالف العدوان على اليمن".

فيما قال مصدر ملاحي للموقع إن الغارات أدت إلى "توقف حركة الملاحة في المطار".

من جانبها، أكدت إدارة مطار أبوظبي الدولي عبر "تويتر"، قبل دقائق من إعلان الحوثيين، وقوع "حادثة تسببت بها مركبة لنقل الإمدادات في ساحة المطار التابعة لمبنى المسافرين رقم 1 في الساعة الرابعة من مساء اليوم"، وشددت على أنها "لم تؤثر على سير العمليات التشغيلية للمطار أو جدول الرحلات الجوية القادمة والمغادرة".

وأضافت إدارة المطار أنها ستواصل "متابعة التطورات عن كثب بالتعاون مع السلطات المختصة وستحيط الجمهور بآخر المستجدات حال توفرها".

تؤكد مطارات أبوظبي وقوع حادثة في مطار أبوظبي الدولي تسببت به مركبة لنقل الإمدادات في ساحة المطار التابعة لمبنى المسافرين رقم 1 في الساعة الرابعة من مساء اليوم، والتي لم تؤثر على سير العمليات التشغيلية للمطار أو جدول الرحلات الجوية القادمة والمغادرة. (1/1) — Abu Dhabi Airport (@AUH) 26 июля 2018 г.

وستواصل مطارات أبوظبي متابعة التطورات عن كثب بالتعاون مع السلطات المختصة، وستحيط الجمهور بآخر المستجدات حال توفرها. (2/2) — Abu Dhabi Airport (@AUH) 26 июля 2018 г.

وتعتبر الإمارات ثاني أكبر قوة في التحالف العربي بقيادة السعودية الذي يخوض أعمالا قتالية في اليمن منذ مارس 2015 دعما للحكومة المعترف بها دوليا والموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي في حربها ضد الحوثيين التي بدأت في 2014.

ومع تكثيف الإمارات مشاركتها في النزاع اليمني أوائل يونيو الماضي من خلال انضمامها لمعركة الساحل الغرب في البلاد هددت القوات الحوثية بشن هجمات مكثفة على الدولة الخليجية متعهدة بأن أبو ظبي ستكون في "مرمى الصواريخ اليمنية".

المصدر: وسائل إعلام يمنية + تويتر + وكالات