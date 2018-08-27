ليبيا تتأهب لمجابهة مرض مميت

رفعت وزارة الصحة في حكومة الوفاق الليبية، أمس الأحد، درجة التأهب والاستعداد لمواجهة انتقال مرض الكوليرا من الجزائر إلى ليبيا.

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وقالت الوزارة في بيان صحفي إن إدارة الرصد والتقصي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، رفعت درجة التأهب والاستعداد لمواجهة احتمالية انتقال مرض الكوليرا من الجزائر إلى ليبيا، خصوصا عند المناطق الحدودية.

وأضاف البيان أن إدارة الرصد والتقصي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض طالبت كلا من راصدي برنامج الإنذار المبكر، وفرق الاستجابة السريعة وراصدي المستشفيات، بضرورة أخذ الحيطة والحذر من الأشخاص الوافدين من الجزائر، والتقصي عن حالتهم الصحية في حال ظهور أي أعراض للمرض لديهم.

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وشددت إدارة الرصد بالمركز الوطني لمكافحة الإمراض على ضرورة الإبلاغ فورا عن أي حالة مشتبه بها، مؤكدة على أنها ستكون على تواصل تام مع الراصدين لاستقبال أي بلاغ خلال 24 ساعة يوميا.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، يوم الخميس الماضي، عن تسجيل حالتي وفاة و41 حالة إصابة بالكوليرا، قبل أن يرتفع العدد إلى 129 حالة إصابة، ما دفع السلطات الجزائرية لرفع درجة التأهب في البلاد.

المصدر: وكالات