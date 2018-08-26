وزارة الصحة التونسية تؤكد عدم تسجيل أي إصابة بالكوليرا والمغرب يرفع حالة التأهب

أكدت وزارة الصحة التونسية في بيان نشرته يوم الجمعة عدم تسجيل أي إصابة في تونس بالكوليرا.

وأضافت أن أنشطة التقصي الوبائي المنجزة من طرف مصالح وزارة الصحة متواصلة.

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وقالت الوزارة في البيان "في نطاق الوقاية من المخاطر الصحية المرتبطة بتدهور عوامل المحيط وإمكانية تفاقم هذه المخاطر في صورة حدوث فيضانات .

واعتبارا للمعطيات الوبائية الحديثة المتمثلة في ظهور حالات من الكوليرا ببعض المناطق بالجزائر خلال الفترة الأخيرة، علما بأن هذه الاصابات معزولة وأن الوضع الصحي بالقطر الشقيق تحت السيطرة.

فإن وزارة الصحة تعلم العموم بأنّ مصالحها المختصة تقوم بتكثيف أنشطتها الوقائية خاصة تلك المتعلّقة بالمراقبة الصحية لمياه الشرب والأغذية بالتعاون مع السلطات والمصالح المعنية حماية للصحة العامة".

وشددت الوزارة على ضرورة الامتناع عن التزود من مصادر مياه مجهولة المصدر، مع ضرورة استعمال أوعية صحية ونظيفة لحفظ المياه وتطهيرها بماء الجافال في صورة التزود من نقاط مياه خاصة.

كما رفع المغرب درجة التأهب، يوم الأحد، بعد انتشار وباء الكوليرا في الجزائر.

واستنفرت وزارة الصحة المغربية مصالحها حيث تم تقديم خطة لتعزيز نظام المراقبة ضد المخاطر الناجمة عن هذا الوباء.

وتعتزم الوزارة اتخاذ تدابير وقائية بخاصة في المناطق الحدودية مع الجزائر، فضلا عن تعزيز نظام المراقبة لرصد المسافرين القادمين من الجزائر.

وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية يوم السبت أنه لغاية 24 من أغسطس تم تسجيل 46 حالة إصابة بوباء الكوليرا مؤكدة من ضمن 139 حالة أدخلت المستشفى منذ 7 أغسطس.

وأضافت أن شخصين فارقا الحياة بالبليدة، شمال الجزائر.

وسجلت هذه الحالات المؤكدة حسب الوزارة، 3 بالبويرة و25 حالة في البليدة و12 حالة في تيبازة و5 حالات في الجزائر العاصمة وحالة واحدة في المدية وحالة واحدة مشكوك فيها بعين الدفلى.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم منع استهلاك مياه منبع "حمر العين" بسيدي الكبير، تيبازة، غرب الجزائر العاصمة بعد إثبات تلوثها على إثر اكتشاف احتوائها على ضمات كوليرا (بكتريا قوسية مسببة للوباء).

المصدر: وزارة الصحة التونسية + وكالة الأنباء الجزائرية