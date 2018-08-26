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سوریا وإیران توقعان وثيقة للتعاون الدفاعي والتقني

أخبار العالم العربي

سوریا وإیران توقعان وثيقة للتعاون الدفاعي والتقني
Reuters / Sana Sana
الرئيس السوري بشار الأسد أثناء استقباله وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي الذي وصل دمشق على رأس وفد عسكري كبير
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أفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية بأن وزارتا الدفاع السورية والإيرانية وقعت يوم الأحد في دمشق على وثيقة للتعاون الدفاعي والتقني.

وتؤكد مذكرة التعاون التي وقعها وزير الدفاع السوري العماد علي أيوب والإيراني العميد أمير حاتمي على تطوير التعاون الدفاعي العسكري، حسبما نقلت الوكالة الإيرانية.

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وأشار وزير الدفاع الإيراني خلال المراسم إلى أن الإتفاقية تمهد أرضية واسعة أمام التعاون الثنائي.

ولفت العميد حاتمي إلى العلاقات الاستراتيجية بين طهران ودمشق، وقال إن سوريا تعبر من مرحلة الأزمة وتدخل مرحلة إعادة الإعمار، مضيفا "من هنا فان هذه الاتفاقية تمهد الارضية للحضور والمشاركة والتعاون الثنائي بين طهران ودمشق".

من جهته أكد وزير الدفاع السوري العماد علي أيوب أن "الانتصارات الكبيرة على الجماعات الإرهابية جاءت في ظل دعم وتعاون إيران".

وصرح العماد أيوب أنه "في ظل هذا التعاون الثنائي ستتحقق المصالح الوطنية"، مشددا على أنه "لن يسمح لأي جانب ودولة المساس بالعلاقات الراسخة والثابتة للبلدين".

المصدر: وكالة أنباء "فارس" الإيرانية

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