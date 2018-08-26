فرنسا تصدر بيانا بشأن الأنباء عن إجراءات بحق الجزائريين بسبب الكوليرا

فندت السفارة الفرنسية في الجزائر " الإشاعات التي ليس لها أي أساس من الصحة" بخصوص اتخاذ باريس لإجراءات تفرض المراقبة الصحية في المطارات الفرنسية على المسافرين الجزائريين.

وكذبّت السفارة في بيان لها "الاشاعات المنشورة في وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تداولتها بعض القنوات الإعلامية، حول اجراءات مزعومة اتُخذت من قبل وزارة الصحة والتضامن الفرنسية تجاه المسافرين القادمين من الجزائر".

وأوضح البيان أن "هذه الإشاعات تتحدث عن ضرورة تقديم المسافر شهادة طبية بخلوه من عدوى الكوليرا"، والتي في حال غيابها "تُفرض على المسافر زيارة طبية مدفوعة عند الوصول إلى المطارات الفرنسية".

وأضافت السفارة أنها تنفي "هذه الشائعات التي لا أساس لها من الصحة وتؤكد أنه لم يتم اتخاذ أي اجراء مماثل من قبل وزارة الصحة والتضامن".

وتداولت أمس وسائل إعلام جزائرية من بينها قنوات خاصّة هذا الخبر الذي أثار استياء الجزائريين قبل أن يأتي النفي الفرنسي الرسمي اليوم.

المصدر: ALG25 + فيسبوك