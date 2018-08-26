AP: مصرع مسؤول "القاعدة" في مأرب قاتل الحوثيين إلى جانب قوات هادي

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن القيادي البارز في تنظيم "القاعدة" غالب الزيدي قتل في محافظة مأرب وسط اليمن، أثناء محاربته الحوثيين إلى جانب القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا.

ونقلت الوكالة في تقرير نشرته أمس عن شيوخ عشائر ومسؤولين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم لكونهم غير مخولين بالحديث إلى وسائل الإعلام حول الموضوع، قولهم إن الزيدي قُتل قبل أسبوع جراء تبادل لإطلاق النار مع الحوثيين في منطقة صرواح، مؤكدين أن طيران التحالف الدولي بقيادة السعودية وفّر إسنادا جويا إلى القوات الحكومية المتواجدة في المنطقة.

وأشارت المصادر إلى أن العشرات من عناصر القاعدة حاربوا تحت قيادة الزيدي في عدة معارك ضد الحوثيين في مأرب.

وأدرج الزيدي في عام 2017 على قائمة العقوبات الأممية لتزويده "تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب" بالأسلحة والأموال والمقاتلين الجدد.

ولعب الزيدي، حسب الوكالة، دورا ملموسا في بسط سيطرة "القاعدة" على أجزاء من مأرب، وأصبح في عام 2015 أكبر مسؤول للتنظيم في المحافظة.

وكانت "أسوشيتد برس" قد أفادت أوائل الشهر الجاري بأن التحالف العربي يبرم اتفاقات سرية مع تنظيم "القاعدة" ويدفع مبالغ مالية إلى عناصره لقاء خروجهم من مناطق خاضعة لسيطرتهم، بالإضافة إلى ضم عدد من عناصر التنظيم الإرهابي إلى صفوف قوات التحالف المجابهة للحوثيين.

ورفض التحالف هذا التقرير جملة وتفصيلا مشددا على أنه عار تمام من الصحة.

المصدر: أسوشيتد برس