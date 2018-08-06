التحالف العربي يستنكر تقريرا صحفيا ربطه بـ "القاعدة" في اليمن

استنكر المتحدث باسم قوات التحالف العربي في اليمن، العقيد تركي المالكي، ما نشر على صفحة وكالة "أسوشيتد برس"، بعنوان "حرب اليمن تربط الولايات المتحدة، الحلفاء والقاعدة".

وقال المالكي: "تابعنا ما تم نشره اليوم، وما سرد من روايات واستنتاجات خاطئة، تعبر عن الرأي الشخصي للكاتبة ولا تستند إلى أدلة أو حقائق مقنعة".

وأضاف: "كان الأولى بكاتبة المقال تحري الدقة والمصداقية والمعايير المهنية بالتواصل مع قيادة القوات المشتركة للتحالف لاستيضاح جهوده في محاربة الإرهاب وتزويدها بمعلومات مفصلة في هذا الجانب، مع العلم أن قناة التواصل مع الكاتبة وغيرها من الإعلاميين مفتوحة".

وشدد المتحدث باسم التحالف، على أن قواته تخوض حربا مع التنظيمات الإرهابية في اليمن مثل "تنظيم القاعدة" في جزيرة العرب وتنظيم "داعش" الإرهابي وجماعة "أنصار الله" الحوثيين، مبينا أن ما يربطهم هو إيديولوجيا متطرفة ومبدأ عدم التعايش مع الآخر.

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وأشار المالكي إلى أن "التحالف نفذ ولا يزال عمليات مشتركة مع الأشقاء والأصدقاء لتفكيك قدرات هذه التنظيمات من خلال العمليات الجوية - البحرية وعمليات القوات الخاصة المشتركة ضمن جهود التعاون الدولي للقضاء على الإرهاب والحفاظ على الأمن العالمي".

وقال إن "التحالف مستمر في جهوده وعملياته لمحاربة التنظيمات الإرهابية في اليمن ضمن الجهود الدولية للقضاء على الإرهاب حول العالم، وسيستمر التعاون مع الأشقاء والأصدقاء والمجتمع الدولي في تبادل المعلومات وتنفيذ العمليات المشتركة داخل اليمن".

المصدر: واس