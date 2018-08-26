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الحوثيون يعلنون إطلاق صاروخ على موقع عسكري في جازان السعودية

أخبار العالم العربي

الحوثيون يعلنون إطلاق صاروخ على موقع عسكري في جازان السعودية
Reuters
جندي سعودي عند الحدود مع اليمن
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أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) عن شنها هجوما صاروخيا على موقع نعشاو التابع للجيش السعودي في محافظة جازان جنوب غربي المملكة.

وذكرت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين أن صاروخا مدفعيا ثقيلا من طراز "زلزال-1" استهدف تجمعات للجنود السعوديين في الموقع.

ولم يصدر بعد أي تعليق على الموضوع من وسائل الإعلام أو التحالف العربي أو الحكومة السعودية

المصدر: رويترز

// 26.06.2018 по тикету 15478

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