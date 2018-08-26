// 26.06.2018 по тикету 15478
الحوثيون يعلنون إطلاق صاروخ على موقع عسكري في جازان السعودية
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kp6r
أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) عن شنها هجوما صاروخيا على موقع نعشاو التابع للجيش السعودي في محافظة جازان جنوب غربي المملكة.
#المسيرة_عاجل | #جيزان: إطلاق صاروخ #زلزال1 على تجمعات الجنود السعوديين في #مركز_نعشاو— المسيرة - عاجل (@MasirahTV) ٢٦ أغسطس ٢٠١٨
وذكرت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين أن صاروخا مدفعيا ثقيلا من طراز "زلزال-1" استهدف تجمعات للجنود السعوديين في الموقع.
ولم يصدر بعد أي تعليق على الموضوع من وسائل الإعلام أو التحالف العربي أو الحكومة السعودية
المصدر: رويترز
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)