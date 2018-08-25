قوات الدفاع السعودية تدمر صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه المملكة

تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون من داخل الأراضي اليمنية من محافظة عمران باتجاه أراضي المملكة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي، أنه وفي تمام الساعة السابعة واثنين وخمسين دقيقة من مساء يوم السبت، رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ باليستي من قبل الحوثيين من داخل الأراضي اليمنية من محافظة عمران باتجاه أراضي المملكة، بحسب ما ذكرته وكالة الانباء السعودية (واس).

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وأوضح العقيد المالكي أن الصاروخ كان باتجاه مدينة نجران، وأطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان.

وأضاف أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من اعتراض وتدمير الصاروخ، مشيرا إلى أنه لم ينتج عن اعتراض الصاروخ أية إصابات.

وأكد المتحدث الرسمي أن هذا العمل العدائي يثبت استمرار تورط إيران بدعم الحوثيين بقدرات نوعية في تحد واضح وصريح للقرار الأممي رقم 2216، والقرار رقم 2231 بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، مشددا على أن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفا للقانون الدولي والإنساني.

وأفاد المالكي بأن إجمالي الصواريخ الباليستية التي أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة بلغ حتى الآن 181 صاروخا.

قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن": قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض صاروخاً باليستياً أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران باتجاه المملكة.https://t.co/tIQOMUE7dz#واسpic.twitter.com/GKR9i14GQF — واس (@spagov) 25 августа 2018 г.

من جهتها، قالت قناة "المسيرة" إن القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية التابعة للحوثيين أطلقت مساء السبت، صاروخا باليستيا من نوع "بدر - 1" على معسكر للجيش السعودي في نجران.

المصدر: وكالة الانباء السعودية (واس)