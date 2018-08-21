السعودية تعترض صاروخا أطلقه الحوثيون على جازان

اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي، صاروخ أطلقته "جماعة أنصار الله" الحوثيون على مدينة جازان جنوب غرب المملكة، من دون أن يتسبب بسقوط ضحايا.

من جهته، أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي، أن "قوات الدفاع الجوي للتحالف رصدت إطلاق صاروخ باليستي من قبل ميليشيا الحوثي من داخل الأراضي اليمنية من محافظة عمران باتجاه أراضي المملكة".

عاجل | قوات الدفاع الجوي تعترض صاروخا أطلقته ميليشيا الحوثي على #جازان قبل قليل. #الإخبارية — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ٢١ أغسطس ٢٠١٨

وأضاف، أن "الصاروخ كان باتجاه مدينة جازان، وأطلق بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وتدمير الصاروخ، ولم ينتج عن اعتراضه أية إصابات".

من جهتها، أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيون، استهداف معسكر مستحدث للجيش السعودي، في جازان بصاروخ باليستي نوع "بدر1".

قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في #اليمن": قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران باتجاه المملكة وتدمره.https://t.co/Phhq7gU5vR#واسpic.twitter.com/Gjgvee9Fs4 — واس (@spagov) ٢١ أغسطس ٢٠١٨

وتعلن جماعة "أنصار الله"، بين وقت وآخر، عن شن غارات بطائرات من دون طيار، وإطلاق صواريخ باليستية تستهدف قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ومواقع مدنية وعسكرية ومنشآت اقتصادية داخل الأراضي السعودية.

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وبلغ إجمالي الصواريخ الباليستية التي أطلقتها جماعة "أنصار الله" الحوثيون باتجاه أراضي المملكة 179 صاروخا ومقذوفات صاروخية.

المصدر: وكالات