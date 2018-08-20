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الحوثيون يعلنون إطلاق صاروخ باليستي على نجران

أخبار العالم العربي

الحوثيون يعلنون إطلاق صاروخ باليستي على نجران
Reuters
أرشيف
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أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية عن إطلاق صاروخ باليستي على معسكر للقوات السعودية في منطقة نجران الحدودية جنوبي السعودية.

ونقلت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين عن مصدر في "القوة الصاروخية" للجماعة قوله، إن الصاروخ محلي الصنع ومن طراز "بدر1" الباليستي، و"أصاب هدفه وأحدث أضرارا كبيرة في المعسكر"، فيما لم يصدر التحالف العربي حتى الآن أي بيان يؤكد الأنباء التي أوردتها "المسيرة" أو ينفيها.

وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية السبت الماضي، أنه صدّ 3 صواريخ باليستية أطلقت من اليمن باتجاه مدينة جازان السعودية.

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وتقود السعودية منذ 26 مارس 2015، تحالفا عسكريا يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة المسلحين الحوثيين، الذين يسيطرون على بعض المحافظات اليمنية، وبينها العاصمة صنعاء منذ 21 سبتمبر 2014.

وينفذ طيران التحالف العربي ضربات جوية على مواقع مختلفة في كافة أنحاء اليمن، يقول إنها عسكرية وتابعة لـ"أنصار الله"، بهدف "إعادة الشرعية" إلى صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، الذين يردون من حين لآخر بإطلاق الصواريخ على مواقع الجيش السعودي.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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