السعودية تعترض 3 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون نحو المملكة

اعترض التحالف العربي بقيادة السعودية منذ أمس الجمعة وحتى اليوم السبت 3 صواريخ باليستية أطلقتها من اليمن قوات الحوثيين باتجاه مدينة جازان جنوب المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، إن قوات الدفاع الجوي السعودية رصدت في الساعة 19:05 من مساء اليوم السبت إطلاق الحوثيين صاروخا باليستيا من محافظة عمران شمالي اليمن نحو مدينة جازان، معتبرا أن هذا الهجوم استهدف" المناطق المدنية والآهلة بالسكان".

وأكد المالكي أن قوات الدفاع الجوي للتحالف تمكنت من اعتراض وتدمير الصاروخ دون وقوع أضرار أو إصابات.

وجدد المتحدث اتهام إيران بدعم الحوثيين "بقدرات نوعية، في تحدٍ واضح وصريح للقرارين الأمميين رقم 2216، و2231، بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية والأمن الإقليمي والدولي".

ومن جهتها قالت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين إن القوة الصاروخية للجماعة أطلقت صاروخا باليستيا من طراز "بدر1" على معسكر مستحدث للجيش السعودي في جازان.

وأمس الجمعة أعلن المالكي أن قوات الدفاع الجوي للتحالف رصدت إطلاق صاروخين باليستيين من قبل الحوثيين من محافظة صعدة باتجاه مدينة جازان.

ولفت إلى أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من اعتراض وتدمير الصاروخين، ولم ينتج عن الهجوم أي إصابات.

المصدر: وسائل إعلام سعودية + وكالات