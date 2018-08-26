بالفيديو.. الجيش السوري يقرع طبول الحرب متجها نحو إدلب

أرسل الجيش السوري تعزيزات جديدة إلى خطوط التماس مع المجموعات المسلحة التي تسيطر على معظم أراضي محافظة إدلب شمال غربي البلاد.

ويظهر فيديو صورته أمس السبت وكالة "رابتلي" التابعة لشبكة RT الروسية، في محيط بلدة الجيد بريف حماة الشمالي الغربي، يظهر قوات تابعة للفرقة الرابعة (قوات النخبة في الجيش العربي السوري) مزودة بالدبابات والمدافع وراجمات الصواريخ، وهي في طريقها إلى إدلب.

وأفادت تقارير إعلامية بأن الجيش السوري يستقدم تعزيزات إلى ثلاث جبهات، وهي حماة واللاذقية وريف إدلب الجنوبي، معززا قواته عند حدود آخر جيب للمعارضة المسلحة في البلاد.

وأصبحت مسألة إدلب من أبرز مواضع القلق الدولي في الأسابيع الأخيرة، إذ أصدرت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا الثلاثاء الماضي بيانا حذرت فيه القوات السورية من إمكانية استخدام الأسلحة الكيميائية أثناء المعركة المتوقعة في أدلب.

من جانبها، ردت وزارة الدفاع الروسية على هذا البيان بالتحذير من أن المسلحين وحماتهم الغربيين يستعدون للقيام باستفزاز كيميائي جديد يتهمون به القوات الحكومية، واستخدام ذلك حجة لقيام الولايات المتحدة الأمريكية بشن غارات جديدة على المنشآت السورية.

المصدر: RT