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وزير الدفاع الإيراني في دمشق

أخبار العالم العربي

وزير الدفاع الإيراني في دمشق
Sputnik Grigoriy Sisoev
وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي
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وصل وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، اليوم الأحد، إلى العاصمة السورية دمشق بزيارة رسمية تستغرق يومين.

وأفادت وكالة "إيرنا" بأن من بين مستقبلي حاتمي في مطار دمشق مسؤولين من وزارة الدفاع السورية، بالإضافة إلى السفير الإيراني في سوريا، جواد ترك آبادي، والملحق العسكري الإيراني.

من جهتها قالت وكالة "تسنيم" الإيرانية إن حاتمي أعرب لدى وصوله دمشق عن أمله الكبير في مشاركة إيران في عملية إعادة إعمار سوريا، وتعزيز التعاون بين البلدين.

ومن المتوقع أن يلتقي حاتمي أثناء زيارته إلى دمشق مع الرئيس السوري بشار الأسد.

المصدر: تاس + سبوتنيك

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