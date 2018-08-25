مصدر لـRT: تحالف سني كردي سيعلن قريبا

أكد مصدر سياسي عراقي، يوم السبت، أن اتفاقا حصل بين المحور الوطني الذي يرأسه رجل الأعمال خميس الخنجر والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني.

وقال المصدر لـRT إن اليومين الماضيين شهدا تواصلا مستمرا بين المحور الوطني الذي يمثل الأحزاب السنية والحزب الديمقراطي الذي يمثل فئة كبيرة من الأحزاب الكردية.

وأضاف أن التحالف الذي سيعلن سيمهد الطريق لتحالف أكبر مع إئتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي وتحالف الفتح بزعامة هادي العامري، والذي من شأنه إعلان الكتلة الأكبر في جلسة مجلس النواب الأولى الأسبوع المقبل.

المصدر: RT