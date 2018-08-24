الحكومة الفلسطينية: شرعنة صلاة غير المسلمين بالأقصى ستؤدي إلى حرب دينية

حذرت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية من أن أي محاولة من قبل إسرائيل لشرعنة صلاة غير المسلمين بالمسجد الأقصى في القدس ستؤدي إلى حرب دينية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، في بيان له اليوم الجمعة، إن "المسجد الأقصى المبارك... هو ملك للمسلمين وحدهم، وهو من أقدس مقدساتهم أينما وجدوا في مشارق الأرض ومغاربها".

وحذر المحمود، من أن "أية محاولة للمساس بالمسجد الأقصى المبارك على صعيد ما يسمى شرعنة صلاة غير المسلمين به من قبل الاحتلال، سيفتح الطريق أمام اندلاع نيران حرب دينية تطال المنطقة والعالم، تخطط لها حكومة الاحتلال".

وأضاف أن حكومة الوفاق "تطالب كافة الهيئات والمنظمات والحكومات وكل من له صلة في العالم بالتدخل الجدي والعاجل لمنع هذا العدوان الذي يلوح به الاحتلال عبر ما يسمى "محكمته العليا" حول شرعنة إقامة اتباعه طقوسهم في المسجد الأقصى المبارك".

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد طالبت حكومة بنيامين نتنياهو بتقديم توضيحا بشأن الحظر المفروض على صلاة اليهود بالمسجد الأقصى. وأمهلت المحكمة الحكومة 60 يوما لتبرير الحظر.

المصدر: معا