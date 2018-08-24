هايلي تعلق على لقاء نصر الله وفدا حوثيا

علقت المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هايلي، على زيارة أجراها وفد من جماعة الحوثي إلى لبنان التقى خلالها بالأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

وقالت هايلي على حسابها في تويتر: "إن لقاء قيادة حزب الله مع الحوثيين يظهر طبيعة التهديد الإرهابي الإقليمي. ويشكل وكلاء إيران في لبنان واليمن مخاطر كبيرة على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط بأكمله".

RT@USUN:This meeting b/w Hezbollah & Houthi leadership shows the nature of the regional terrorist threat. Iranian proxies in Lebanon & Yemen pose major dangers to peace & stability in the entire Middle East. The int’l community should be taking notice of this & be very concerned. pic.twitter.com/PGN5TDFKX8 — Nikki Haley (@nikkihaley) ٢٣ أغسطس ٢٠١٨

وتابعت: "يجب أن ينتبه المجتمع الدولي إلى هذا الأمر وأن يكون مهتمًا للغاية"، في إشارة إلى لقاء الوفد الحوثي مع نصر الله.

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والسبت الماضي، زار وفد من الحوثيين برئاسة الناطق الرسمي محمد عبد السلام، لبنان والتقى خلال الزيارة بالأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، بحسب ما نشر المركز الإعلامي لأنصار الله.

وأشار المركز إلى أن اللقاء تناول الوضع السياسي والإنساني في اليمن، واستعرض كافة المستجدات الإقليمية والتحولات الدولية.

المصدر: وكالات