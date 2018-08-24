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هايلي تعلق على لقاء نصر الله وفدا حوثيا

أخبار العالم العربي

هايلي تعلق على لقاء نصر الله وفدا حوثيا
Reuters Khaled Abdullah
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علقت المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هايلي، على زيارة أجراها وفد من جماعة الحوثي إلى لبنان التقى خلالها بالأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

وقالت هايلي على حسابها في تويتر: "إن لقاء قيادة حزب الله مع الحوثيين يظهر طبيعة التهديد الإرهابي الإقليمي. ويشكل وكلاء إيران في لبنان واليمن مخاطر كبيرة على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط بأكمله".

وتابعت: "يجب أن ينتبه المجتمع الدولي إلى هذا الأمر وأن يكون مهتمًا للغاية"، في إشارة إلى لقاء الوفد الحوثي مع نصر الله.

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شعار حزب الله اللبناني وفد من الحوثيين في ضيافة حسن نصر الله بلبنان

والسبت الماضي، زار وفد من الحوثيين برئاسة الناطق الرسمي محمد عبد السلام، لبنان والتقى خلال الزيارة بالأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، بحسب ما نشر المركز الإعلامي لأنصار الله.

وأشار المركز إلى أن اللقاء تناول الوضع السياسي والإنساني في اليمن، واستعرض كافة المستجدات الإقليمية والتحولات الدولية.

المصدر: وكالات

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