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وفد من الحوثيين في ضيافة حسن نصر الله بلبنان

أخبار العالم العربي

وفد من الحوثيين في ضيافة حسن نصر الله بلبنان
Reuters
شعار حزب الله اللبناني
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قام وفد من الحوثيين برئاسة الناطق الرسمي محمد عبد السلام، يوم السبت، بزيارة إلى لبنان التقى خلالها بالأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، بحسب ما نشر المركز الإعلامي لأنصار الله.

وخلال اللقاء تناول الجانبان الوضع السياسي والإنساني في اليمن، واستعرضا عموم المستجدات الإقليمية والتحولات الدولية.

وأعرب الناطق باسم الحوثيين عن اعتزاز الحركة بمواقف حزب الله الشجاعة والمبدئية تجاه اليمن.

وهنأ الوفق حسن نصر الله بمناسبة ما يسمى بـ "العيد الثاني عشر لانتصار المقاومة "بقيادته في مواجهة العدوان الإسرائيلي عام 2006.

وحضر اللقاء عضوا المكتب السياسي لأنصار الله عبدالملك العجري وإبراهيم الديلمي.

المصدر: المركز الإعلامي لأنصار الله

// 26.06.2018 по тикету 15478

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