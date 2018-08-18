وفد من الحوثيين في ضيافة حسن نصر الله بلبنان
قام وفد من الحوثيين برئاسة الناطق الرسمي محمد عبد السلام، يوم السبت، بزيارة إلى لبنان التقى خلالها بالأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، بحسب ما نشر المركز الإعلامي لأنصار الله.
#عاجل: وفد من #أنصارالله برئاسة محمد عبدالسلام يلتقي الأمين العام لحزب الله السيد #حسن_نصرالله#Almanar#المنار#قناة_المنار#التحرير_الثاني— قناة المنار (@almanarnews) 18 августа 2018 г.
وخلال اللقاء تناول الجانبان الوضع السياسي والإنساني في اليمن، واستعرضا عموم المستجدات الإقليمية والتحولات الدولية.
وأعرب الناطق باسم الحوثيين عن اعتزاز الحركة بمواقف حزب الله الشجاعة والمبدئية تجاه اليمن.
وهنأ الوفق حسن نصر الله بمناسبة ما يسمى بـ "العيد الثاني عشر لانتصار المقاومة "بقيادته في مواجهة العدوان الإسرائيلي عام 2006.
وحضر اللقاء عضوا المكتب السياسي لأنصار الله عبدالملك العجري وإبراهيم الديلمي.
📷 وفد من #أنصار_الله برئاسة الناطق الرسمي محمد عبدالسلام يلتقي بالأمين العام لـ #حزب_الله السيد #حسن_نصرالله#اليمن#Yemen#لبنانpic.twitter.com/NbJfVY0Kqo— المركز الإعلامي لأنصار الله (@AnsarAllahMC) 18 августа 2018 г.
المصدر: المركز الإعلامي لأنصار الله