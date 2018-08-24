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وفاة 39 حاجا مصريا أثناء أداء شعائر الحج

أخبار العالم العربي

وفاة 39 حاجا مصريا أثناء أداء شعائر الحج
Reuters
مناسك الحج
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أعلنت السلطات المصرية اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة الحجاج المتوفين، أثناء أداء شعائر الحج في السعودية، إلى 39 حاجا مصريا.

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ولم يذكر الرئيس التنفيذي لبعثة الحج عمرو لطفي الذي أعلن هذه الحصيلة، إن كانت الوفيات طبيعية أم جراء حوادث، مشيرا إلى أنه لا توجد أي حالات مسجلة لمفقودين.

كما أكد المسؤول أن مناسك الحج جرت دون أدنى مشاكل، وأن جميع الحجاج المصريين "يقدر عددهم بـ 78 ألف حاج وحاجة" أدوا الفريضة بكل سهولة ويسر منذ وصولهم الأراضي المقدسة.

ولفت الرئيس التنفيذي لبعثة الحج إلى أن أول فوج سيعود من الأراضي المقدسة إلى القاهرة الأربعاء المقبل.

 المصدر: وكالات

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