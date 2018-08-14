وفاة 12 حاجا مصريا في السعودية بسبب أمراض القلب والسكري

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الثلاثاء، أن عدد الحجاج المصريين الذين توفوا في المملكة العربية السعودية وصل حتى الآن إلى 12 حاجا.

وأوضحت الوزارة أن وفاة الحالة الثانية عشرة بين الحجاج المصريين بالأراضي السعودية، تعود لحاج يدعى يحيى محفوظ طه محمد من محافظة أسيوط، ويبلغ من العمر 43 عاما.

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وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أن الحاج يحيى محفوظ توفي داخل غرفته بالفندق بمكة المكرمة، نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، وتم نقله إلى المستشفى، لافتة إلى تلقي غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية المصرية في مكة بلاغا بالحالة، للتنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادة الوفاة.

بدوره أعلن رئيس البعثة الطبية المصرية للحج محمد شوقي، أن معظم حالات الوفاة في صفوف الحجاج المصريين ناجمة عن أمراض القلب والسكري.

المصدر: اليوم السابع