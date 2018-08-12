 
مباشر

الصحة المصرية تعلن وفاة 9 حجاج

أخبار العالم العربي

الصحة المصرية تعلن وفاة 9 حجاج
Reuters / Ahmad Masood
حجاج يؤدون فريضة الحج
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kn1c

أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الأحد، وفاة 9 حجاج مصريين.

وقالت الوزارة إن حالة الوفاة التاسعة من الحجاج المصريين، كانت لحاجة تدعى منى عبد الحميد عشماوى فرج، من محافظة القاهرة، تبلغ من العمر 59 عاما.

وأشار خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحاجة توفيت في ميناء العقبة، أثناء قدومها إلى السعودية لأداء مناسك الحج، نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وأضاف أن التنسيق جار مع السلطات المختصة لاستخراج شهادات الوفاة.

المصدر: اليوم السابع

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا