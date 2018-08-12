الصحة المصرية تعلن وفاة 9 حجاج

أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الأحد، وفاة 9 حجاج مصريين.

وقالت الوزارة إن حالة الوفاة التاسعة من الحجاج المصريين، كانت لحاجة تدعى منى عبد الحميد عشماوى فرج، من محافظة القاهرة، تبلغ من العمر 59 عاما.

وأشار خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحاجة توفيت في ميناء العقبة، أثناء قدومها إلى السعودية لأداء مناسك الحج، نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وأضاف أن التنسيق جار مع السلطات المختصة لاستخراج شهادات الوفاة.

المصدر: اليوم السابع