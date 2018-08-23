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بالون مشتعل كاد أن يدمر بطارية للقبة الحديدية في إسرائيل

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بالون مشتعل كاد أن يدمر بطارية للقبة الحديدية في إسرائيلطائرة إسرائيلية بصدد إخماد حريق سببه بالون مشتعل
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اندلع حريق كبير جراء بالون مشتعل بالقرب من بطارية للقبة الحديدية، أطلقه فلسطينيون من قطاع غزة.

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ونقلت وكالة "معا" عن موقع "4040" الإسرائيلي أن المسؤولين الإسرائيليين كانوا في غاية التوتر والقلق، خشية وصول النيران إلى صواريخ الاعتراض، وأن طواقم الإطفاء عملت جاهدة لمنع وقوع كارثة جراء ذلك، دون أن يحدد زمن وقوع الحادث.

كما أفاد الموقع بأن الرقابة العسكرية الإسرائيلية حظرت نشر فيديو الحريق، وعملت على إخفاء التفاصيل عن السكان، حتى تمكن من نشره أخيرا.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي شدد حصاره على قطاع غزة مؤخرا، وذلك بعد إطلاق عشرات الطائرات الورقية المحملة بمواد حارقة على طول الحدود، والتي أسفرت عن إحراق أراض زراعية إسرائيلية.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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