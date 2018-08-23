دمشق تنشئ نقاطا لتوزيع اللاجئين والنازحين العائدين

أفاد المركز الروسي لاستقبال وتوزيع اللاجئين في سوريا بعودة 215 لاجئا (بمن فيهم 64 امرأة و110 أطفال) إلى سوريا من لبنان خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

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وأضاف المركز في نشرته، اليوم الخميس، أن 8305 أشخاص عادوا إلى سوريا من الدول الأجنبية (هم 7.987 من لبنان و318 شخصا من الأردن) ابتداء من الـ18 من يوليو الماضي.

كما تدل المعلومات المتوفرة لدى المركز على أن 6.982.302 لاجئا سوريا (بينهم 2.094.691

امرأة و3.560.974 طفلا) مسجلون اليوم في أراضي 45 دولة أجنبية.

هذا وأعلن المركز أن السلطات السورية نشرت نقاطا لاستقبال وتوزيع اللاجئين العائدين قد تتسع لـ 1.044.250 شخصا في 343 تجمعا سكنيا، مضيفا أنه تتم حاليا في 60 تجمعا سكنيا في محافظات حلب ودير الزور ودرعا واللاذقية والرقة وريف دمشق وطرطوس وحماة وحمص والسويداء أعمال نشيطة بهدف إنشاء البنية التحتية لتوزيع 453.400 لاجئ ونازح.

المصدر: المركز الروسي لاستقبال وتوزيع اللاجئين في سوريا