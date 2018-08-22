موسكو: أنقرة تقترح تشكيل فريق عمل مشترك بشأن عودة النازحين السوريين

أعلنت الخارجية الروسية أن أنقرة اقترحت على موسكو تشكيل فريق عمل مشترك لبحث وتسهيل عودة النازحين السوريين إلى مناطقهم الأصلية.

وخلال مشاركته في اجتماع لمقر التنسيق المشترك بين الإدارات بشأن قضايا عودة اللاجئين السوريين جرى اليوم الأربعاء في مقر وزارة الدفاع الروسية بموسكو، قال الممثل عن وزارة الخارجية، نيكولاي بورتسيف، إن هذا الاقتراح جاء على لسان نائب رئيس قسم شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الخارجية التركية، خلال اجتماعه مؤخرا مع السفير الروسي لدى أنقرة.

وأوضح بورتسيف أن الطرفين الروسي والتركي تبادلا خلال الاجتماع الآراء حول مسألة عودة اللاجئين السوريين، حيث عرض المسؤول التركي موقف بلاده التالي :

- تركيا تدعم من حيث المبدأ إقامة تعاون دولي في الموضوع.

- يجب أن تأتي إعادة توطين اللاجئين السوريين بتعاون وثيق مع الهيئات الأممية، وفي مقدمتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

- يجب إعطاء الأولوية للنازحين والمشردين داخليا، حيث ينبغي تعزيز الأرضية اللوجستية لعودتهم إلى مناطق إقامتهم السابقة في سوريا، مما يمهد لعودة سلسة للاجئين الموجودين خارج البلاد.

- تشكيل فريق عمل ثنائي مشترك مع روسيا لبحث وإعداد كافة التفاصيل الفنية المتعلقة بعودة النازحين السوريين والمشردين داخليا إلى مناطقهم الأصلية في البلاد.

وأضاف بورتسيف أن الحكومة الروسية وجهت كل التعليمات اللازمة حول المقترح التركي للسفير الروسي لدى أنقرة كي يبدأ بتنظيم العمل التحضيري لتشكيل الفريق.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية