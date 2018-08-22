قديروف يطلع بن سلمان على تجربته في مكافحة الإرهاب

ناقش رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، موضوع مكافحة الإرهاب الدولي مع ولي العهد السعودي الأمير، محمد بن سلمان.

وكتب زعيم الشيشان في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي Telegram: "واتفقنا على ضرورة إنشاء خط اتصال مباشر بين ولي العهد السعودي ورئيس جمهورية الشيشان، لمناقشة وحل مهمات تعزيز وتطوير العلاقات بسرعة. وسردت تجربتنا في مكافحة الإرهاب الدولي في الشيشان، وأعربت عن الاستعداد لإطلاعه على خصوصيات ذلك".

وأشار رئيس الشيشان، إلى أن المشاركين في اللقاء، أبدوا اهتمامهم بتدريب مختصين في مجال مكافحة الإرهاب، في روسيا.

وقال رمضان قديروف، إنه دعا قادة المؤسسات والهيئات السعودية ذات الشأن لزيارة الجامعة الروسية للقوات الخاصة.

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وأضاف: "كان لي الشرف، خلال أدائي فريضة الحج أن أنقل، بتكليف من الرئيس فلاديمير بوتين، التهاني الصادقة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى ولي العهد الأمير، محمد بن سلمان وإلى الشعب السعودي بمناسبة حلول عيد الأضحى. وكذلك قمت بنقل رسالة شفوية شخصية من الرئيس الروسي إلى العاهل السعودي".

المصدر: نوفوستي