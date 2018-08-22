مقتل ستة مقاتلين من الحشد العشائري بهجوم انتحاري في العراق

لقي 6 مقاتلين من قوات الحشد العشائري اليوم الأربعاء حتفهم بهجوم انتحاري في قضاء الشرقاط بالعراق.

وقالت الشرطة العراقية إن هجوما انتحاريا استهدف منزل نائب سابق أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ستة من مقاتلي الحشد العشائري وإصابة 36 آخرين.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن من المعروف أن تنظيم "الدولة الإسلامية" ينشط في تلك المنطقة، وفق "رويترز".

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وقال مدير شرطة الشرقاط العقيد خليل الصحن إن هجوما انتحاريا بحزام ناسف استهدف منزل النائب السابق عدنان الغنام في قرية أسديرة بقضاء الشرقاط شمال تكريت.

وأضاف أن الهجوم "أسفر عن مقتل ستة وإصابة سبعة من سرية مرابطة تابعة للحشد العشائري لواء 51".

وانتزعت قوات الأمن العراقي مدعومة من الولايات المتحدة ومقاتلين عشائريين السيطرة على الشرقاط من قبضة التنظيم في عام 2016.

المصدر: رويترز