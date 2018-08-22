مصدر عسكري ينفي لـRT صحة أنباء اقتحام قوات هادي معقل الحوثيين في مران

نفى مصدر عسكري في جماعة "أنصار الله" الحوثية صحة الأنباء عن اقتحام قوات تابعة للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي منطقة مران معقل زعيم الجماعة في صعده.

وقال العميد عابد الثور في تصريح لـRT إن "القوات الموالية لـ"أنصار الله" باتت على مشارف نجران وجيزان وعسير فكيف سيصلون إلى مران"؟

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وأكد المصدر، أن "مثل هذه التصريحات تهدف إلى لفت الأنظار عن هذه الانتصارات".

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية في وقت سابق من اليوم عن مصدر عسكري يمني، أن "قوات كبيرة بقيادة اللواء عبد الكريم السدعي قائد معركة قطع رأس الأفعى، ‏تخوض معارك عنيفة في مران بعد اقتحامها من 4 محاور، وسيطرت على عدة مواقع استراتيجية للحوثيين فيها".