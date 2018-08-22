الجيش اليمني يعلن إطلاق عملية عسكرية في مران معقل زعيم الحوثيين

أعلن الجيش اليمني اليوم الأربعاء، إطلاق علمية عسكرية لاقتحام منطقة مران مسقط رأس زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي.

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن مصدر عسكري يمني، أن "قوات كبيرة بقيادة اللواء عبد الكريم السدعي قائد معركة قطع رأس الأفعى، ‏تخوض معارك عنيفة في مران بعد اقتحامها من 4 محاور وسيطرت على عدة مواقع استراتيجية للحوثيين فيها".

وأضاف المصدر، أن "قوات الجيش استعادت وادي خلب وأم نعيرة، وغارب، وأم صروف، وجبل ‏طيبان، وعقبة الظاهر، وعقبة الخربان في أسفل مران".‏

ولفت إلى نجاح القوات في "تطهير ‏عشرات الكيلومترات من الحوثيين والسيطرة عليها بشكل كامل وتكبيدهم خسائر فادحة بالأرواح والعتاد".‏

المصدر: "عكاظ"