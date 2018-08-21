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الكشف عن سلاح روسي فريد في حوزة القناصة المصريين

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الكشف عن سلاح روسي فريد في حوزة القناصة المصريين
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قوات الجيش المصري
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عرضت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية، سلاحا روسيا لا مثيل له في حوزة القوات المصرية التي تخوض حربا شعواء على الإرهاب والعناصر المسلحة في سيناء.

وأوضحت الصحيفة أنه شوهدت لدى المصريين بنادق قنص روسية من نوع "دراغونوف" المتطورة، وبندقية القنص ذات العيار الثقيل المثبتة "أو إس في-96"، في إحدى عملياتهم الأمنية في شبه جزيرة سيناء.

وصممت بندقية القنص "دراغونوف" لقوات الإنزال والوحدات الخاصة الروسية، وهي نصف آلية وذات مخزن يحتوي على 10 طلقات ومزودة بمشتت لهب لتخفيف الارتداد وزيادة دقة الطلقة.

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المنظار المستخدم في القناصة من نوع PSO-1 وبطول (370) ملم ومزود بعدسات (X4) مع قطعة مطاطية أمام العين، وله مكان للبطارية لإضاءة شاشته خلال الاستخدام الليلي.

كما يركب على القناصة منظار آخر من نوع NSP-3 بطول 490 ملم وبقوة تكبير تصل إلى 2.7 مرة.

أما بندقية القنص "أو إس في 96"، فتم تصميمها لتعمل آليا باستخدام طلقات خارقة للدروع والسترات الواقية، وتستخدم ضد المدرعات الخفيفة، والرادارات والقذائف الصاروخية والمدفعية الحديثة والكثير من المعدات العسكرية الأخرى.

وتستخدم البندقية طلقات من عيار 12.7*107مم ويمكنها إعطاب المدرعات الخفيفة على مسافة تصل إلى أكثر من 1800 متر.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

// 26.06.2018 по тикету 15478

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