القوات الخاصة المصرية تنفذ أنشطة قتالية ليلية

تفقد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد، اليوم الأربعاء، الاستعداد القتالي لإحدى وحدات القوات الخاصة المصرية.

وشاهد رئيس الأركان عددا من الأنشطة التدريبية التي نفذتها عناصر من القوات الخاصة فجر اليوم، في إطار المتابعة الدقيقة لمستوى الكفاءة البدنية والاستعداد القتالي لعناصر القوات المسلحة.

وتضمنت أبرز الأنشطة التي تفقدها الفريق محمد فريد، إجراءات الإعداد البدني للفرد المقاتل والتغلب على الموانع الطبيعية والصناعية والتسلق والنزول السريع مع الاشتباك بالذخيرة الحية، وتنفيذ الرمايات غير النمطية من الثبات والحركة.

وأشار إلى الحرص على تطوير أساليب التدريب وزيادة معدلات الكفاءة القتالية والفنية للقوات الخاصة المصرية.

المصدر: الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة