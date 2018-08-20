العاهل المغربي يعين وزيرا جديدا للاقتصاد ويلغي كتابة الدولة المكلفة بالماء

عين ملك المغرب محمد السادس، يوم الاثنين، مدير البنك الشعبي محمد بنشعبون وزيرا للاقتصاد والمالية.

وذكر بيان للديوان الملكي أن العاهل المغربي الملك محمد السادس، استقبل يوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، محمد بنشعبون وعينه وزيرا للاقتصاد والمالية.

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وجاء في البيان، أنه وطبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، عين الملك محمد السادس، محمد بنشعبون وزيرا للاقتصاد والمالية.

وأدى الوزير الجديد القسم أمام الملك.

وأصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس في 1 أغسطس قرارا بإعفاء وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد من مهامه، وذكر بلاغ للديوان الملكي حينها أن القرار الملكي يأتي في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

إلى ذلك، وافق الملك محمد السادس على اقتراح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بحذف كتابة الدولة المكلفة بالماء لدى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء.

وذكر بيان للديوان الملكي أن الملك وافق على نقل وإدماج جميع صلاحيات كتابة الدولة المكلفة بالماء ضمن هياكل واختصاصات الوزارة مع العمل على مراجعة هيكلتها التنظيمية.

وأضاف البلاغ أن هذا القرار يهدف إلى تحسين حكامة الأوراش والمشاريع المتعلقة بالماء، والرفع من نجاعتها وفعاليتها، وتعزيز التناسق والتكامل بين مختلف الأجهزة والمؤسسات المعنية بالماء التابعة لهذه الوزارة.

المصدر: موقع "هسبريس" المغربي