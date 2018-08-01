المغرب.. الملك محمد السادس يعفي وزير الاقتصاد والمالية من مهامه

أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، يوم الأربعاء، قرارا بإعفاء وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد من مهامه.

وذكر بلاغ للديوان الملكي أنه طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، قرر الملك محمد السادس، بعد استشارة رئيس الحكومة، إعفاء السيد محمد بوسعيد من مهامه كوزير للاقتصاد والمالية.

وأوضح البلاغ أن هذا القرار الملكي يأتي في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأفاد البيان بأن الملك يحرص على أن يطبق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة على جميع المسؤولين مهما بلغت درجاتهم وكيفما كانت انتماءاتهم.

صاحب الجلالة الملك محمد السادس يقرر إعفاء السيد محمد بوسعيد من مهامه كوزير للاقتصاد والمالية https://t.co/v7HwJQAliU — 2M.ma (@2MInteractive) 1 августа 2018 г.

المصدر: وكالات