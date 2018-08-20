شاهد.. بومبيو يهنئ المسلمين بحلول عيد الأضحى

وجه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو رسالة تهنئة للشعوب العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو للوزير الذي هنأ فيه المسلمين.

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وقال بومبيو: "أتمنى لجميع المسلمين عيد أضحى مبارك بمناسبة انتهاء مناسك الحج، إذ تعد هذه المناسبة وقتا للتأمل والصلاة، حين يجتمع المسلمون من جميع أنحاء العالم مع الأهل والأصدقاء بروح يملؤها السلام والرحمة".

وأضاف بومبيو "ويواصل المسلمون في هذا العيد القيام بأعمال الخير وتوزيع الأضاحي على المحتاجين، مما يدل على أهمية الكرم في عقيدتهم".

ولفت وزير الخارجية الأمريكي إلى أن أعمال الإحسان هي مثال للجميع.

وتابع قوله: "أود مرة أخرى أن أتقدم بأحر التهاني لأصدقائنا وشركائنا وحلفائنا فى جميع أنحاء العالم ممن يحتفلون بهذه المناسبة، كما أنني وبالنيابة عن وزراة الخارجية أتمنى للجميع عيدا مباركا".

وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو يهنئ المسلمين في الولايات المتحدة والعالم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



U.S. Secretary of State Mike Pompeo wishes Muslims in the U.S. and around the world Eid Adha Mubarak.

كل عام وأنتم بخير. #عيد_الاضحى#عيد_سعيد#امريكاpic.twitter.com/wDbVBzyXxl — U.S. Embassy Kuwait (@USEmbassyQ8) ٢٠ أغسطس ٢٠١٨

المصدر: "تويتر" الخارجية الأمريكية