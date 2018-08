شاهد.. بومبيو يهنئ المسلمين بحلول عيد الأضحى

وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو يهنئ المسلمين في الولايات المتحدة والعالم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



U.S. Secretary of State Mike Pompeo wishes Muslims in the U.S. and around the world Eid Adha Mubarak.

كل عام وأنتم بخير. #عيد_الاضحى#عيد_سعيد#امريكاpic.twitter.com/wDbVBzyXxl