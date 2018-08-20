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الحجاج ينصتون إلى خطبة يوم عرفة بخمس لغات

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الحجاج ينصتون إلى خطبة يوم عرفة بخمس لغات
Reuters / Zohra Bensemra
الحجاج استمعوا إلى خطبة يوم عرفة بخمس لغات
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قالت وكالة الأنباء السعودية في خبر نشرته على موقعها الرسمي يوم الاثنين إن الحجاج غير الناطقين بالعربية استمعوا إلى خطبة يوم عرفة المبارك بلغاتهم الأم.

وأفادت بأن الحجاج غير الناطقين بالعربية والعالم الإسلامي بأسره استمعوا إلى خطبة يوم عرفة المبارك بلغاتهم مما أدخل السرور على القلوب ونقل الأفئدة إلى المشاعر الإسلامية بما تضمنته من هدي وتوجيهات ووصايا.

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وأشارت وكالة "واس" إلى أن ترجمة خطبة عرفة لهذا العام مرت بخمس كبائن وفي كل كبينة مترجم ذو خبرة عالية بلغته وبنظام الترجمة.

وأكدت الوكالة أن نخبة عالية من الفنيين والمهندسين العالميين في مجال الترجمة والبث الإذاعي، أشرفوا على هذا المشروع، مضيفة أن الترجمة تمت بخمس لغات وهي الإندونيسية، الأردية، الإنجليزية، الفرنسية، والفارسية.

هذا وصممت التطبيقات الخاصة بالاستفادة من الترجمات بكل حرفية ومهنية، وذلك ليسهل على المسلمين الاستفادة من هذا المشروع العظيم.

وبينت الوكالة أن ذلك جاء تنفيذا لتوجيه الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بترجمة خطبة يوم عرفة لموسم حج هذا العام 1439هـ، موضحة في السياق أن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس كلف لجنة خاصة وعلى مستوى عال بإعداد مشروع ترجمة خطبة يوم عرفة.

المصدر: واس

// 26.06.2018 по тикету 15478

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