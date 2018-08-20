ما السر وراء زيارة وزير الدفاع المصري إلى روسيا؟

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية تامر الرفاعي، أمس الأحد، عن مغادرة وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي إلى روسيا في زيارة رسمية.

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وأوضح العقيد تامر الرفاعي، أن وزير الدفاع سيحضر الاجتماع الخامس للجنة العسكرية المصرية الروسية المشتركة، وأعمال المنتدى الدولي العسكري الفني "الجيش - 2018".

facebook/igor.korotchenko

وأكدت مصادر رفيعة المستوى في تصريحات خاصة لـ"RT" أن زيارة وزير الدفاع المصري تتزامن مع انعقاد منتدى "آرميا–2018"، وتعني"الجيش–2018"، للإطلاع على مجموعة من الأسلحة الروسية أبرزها منظومة الدفاع الجوي "إس–400".

ونوه المصدر بأن زيارة الوزير المصري جاءت بعد النجاحات التي حققتها القوات المسلحة المصرية في الألعاب العسكرية الدولية التي جرت في روسيا والصين، وخاصة مسابقة "السماء الصافية" التي حققت فيها القوات المصرية المركز الثاني.

facebook/igor.korotchenko

وأشار المصدر إلى أنه من المنتظر أن يتم عرض أسلحة متطورة، مثل "بوك إم – 3"، و"إس–400"، و"إس–300 في4" والتي من المنتظر أن تنال إعجاب الجانب المصري.

المصدر: RT