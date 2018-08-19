وزير الدفاع المصري إلى روسيا في زيارة رسمية

يؤدي وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي على رأس وفد عسكري رفيع المستوى، زيارة رسمية إلى روسيا تستغرق بضعة أيام اعتبارا من اليوم.

ومن المقرر حضور زكي الاجتماع الخامس للجنة العسكرية المصرية الروسية المشتركة، وأعمال المنتدى الدولي العسكري الفني "الجيش - 2018".

كما ستتخلل الزيارة مباحثات مع كبار المسؤولين في وزارة الدفاع الروسية للوقوف على عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة في البلدين.

المصدر: RT

أحمد الأشقر