جنرال إسرائيلي: اقتحام قطاع غزة "حماقة"

يرى جنرال إسرائيلي بارز، أن محاولة الجيش الإسرائيلي اقتحام قطاع غزة، ستكون بمثابة "حماقة"، مشيرا إلى أنه سيتكبد خسائر كبيرة في صفوفه في حال إقدامه على هذه الخطوة.

ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية، عن الجنرال قوله، إن "الوضع في قطاع غزة وتدهور الأوضاع على الجدار الحدودي بين إسرائيل والقطاع لا يعني الاهتمام به على حساب الجبهة الشمالية الأكثر خطورة، خاصة في ظل الوجود الإيراني في سوريا".

وأشار الجنرال الإسرائيلي إلى احتمالية دخول قوات بلاده في حرب على الجبهة الشمالية، مؤكدا أن على إسرائيل الاستعداد للحرب مع "حزب الله" اللبناني، والاهتمام بالجبهة الشمالية على حساب الجبهة الجنوبية مع قطاع غزة.

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وذكر العسكري الإسرائيلي، أن "تعاظم قوة إيران في سوريا مشكلة حقيقية لإسرائيل، وليست قطاع غزة"، معتبرا احتلال الجيش لقطاع غزة، "حماقة"، لأنه ذلك سيعني إلقاء مسؤولية مليوني فلسطيني على عاتق تل أبيب، وهو ما لا يمكن تحمله.

وأكد الجنرال، على أن الضرر الذي تسببه البالونات والطائرات الورقية الحارقة التي يطلقها الفلسطينيون تجاه الداخل الإسرائيلي، لا يرقى إلى أن تتحدث عنه الحكومة، فقدرات إسرائيل الاقتصادية لا يمكن أن تتأثر بـ30 مليون شاقل فقط، وهي ما سببته البالونات من أضرار في مستوطنات "غلاف غزة".

المصدر: معا